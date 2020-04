Drugsatleet Roelf B. hangt jarenlange celstraf boven het hoofd

Het tweetal zit sinds vorig jaar augustus vast in Hongarije, waar ze volgens het OM handelden in drugs. De mannen waren naar het immense popfestival Sziget gereisd, en verkochten daar vanuit het tentje van B. (22) drugs, luidt de aanklacht. Ze waren in een minibusje naar het popfestijn gereisd, hadden onder meer joints in plastic kokertjes bij zich en gripzakjes om andere drugs in te doen.

Op 4 augustus kwamen de mannen uit Stadskanaal aan op het eiland waar Sziget wordt gehouden. Twee dagen later begonnen ze hun handel, aldus het OM. Om reclame te maken, hadden de mannen vrolijk gekleurde prijslijsten uitgeprint, om uit te delen onder de festivalgangers. Op die prijslijst stond het nummer van Gert-Jan N. (23).

Beveiliging op het festival viel de enorm toeloop bij het tentje op, waarna ze op onderzoek uitgingen. Ze vonden de drugs. Ook in de minibus werden drugs gevonden. In totaal nam de politie ongeveer 2700 xtc-pillen en bijna 20 kilo joints in beslag.

Begin dit jaar betuigde Roelf B. spijt van zijn acties, meldde de Volkskrant. Het plan om drugs te verkopen kwam van N., schreef hij aan het OM in Hongarije. Hij wilde helpen. „Ik had eenvoudigweg nee moeten zeggen”, zag de sprinter achteraf in. Hij was op zoek naar ’avontuur’, om te kunnen ontsnappen aan zijn monotone leven als topsporter. Als talentvol sprinter maakte hij drie jaar geleden nog deel uit van de nationale EK-ploeg, naast onder anderen Churandy Martina.

De twee mannen zouden, als de zaak voor de rechter komt, vijf tot twintig jaar kunnen krijgen. Hypothetisch ligt zelfs een levenslange gevangenisstraf op de loer, schrijven media uit Hongarije. Als de Nederlanders het voorstel van het OM accepteren, komt er geen uitgebreid strafproces. Gert-Jan N. krijgt dan tien jaar cel, Roelf B. acht.

De advocaten van B. waren donderdag vooralsnog niet bereikbaar.