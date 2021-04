Nieuwe routekaart: dit zijn de vijf stappen terug naar normaal

Opening van terrassen en winkels onder voorwaarden is de eerste stap op de routekaart naar een ’normale’ samenleving. Net als het schrappen van de bekritiseerde ’spertijd’. Per 26 april is fysiek hoger onderwijs weer mogelijk, blijkt uit het plan. In plaats van een bezoeker, mogen er dan twee over de vloer komen.

Vanaf 11 mei is er dan nog meer mogelijk. ’Accommodaties voor binnensport’ - zoals sportscholen - mogen dan weer de deuren openen. Net als plekken waar kunst en cultuur te zien is. Ook worden de regels voor sporten in de open lucht dan verder versoepeld. Met toegangstesten is dan bovendien publiek welkom bij professionele sportwedstrijden.

De teugels worden verder losgelaten op 26 mei. Al is het niveau dan nog ’ernstig’. Dan zijn er vier bezoekers thuis welkom. Maar ook buiten de deur mag dan meer, aangezien restaurants na lang wachten dan weer - onder voorwaarden - open mogen. Ook zijn met toegangstesten vanaf dan evenementen mogelijk, waar bezoekers dan wel een vaste plaats krijgen.

De volgende stap wordt dan gezet op 16 juni, als het niveau ’zorgelijk’ wordt genoemd. Dan mogen de kroegen weer open - wederom onder voorwaarden - en zijn evenementen toegestaan. Tegen die tijd mogen er zes bezoekers thuis worden ontvangen. Ook culturele instellingen krijgen dan meer ruimte.

Op 7 juli krijgt de situatie het stempel ’waakzaam’. Dan krijgen restaurants, kroegen, evenementen nog meer ruimte om weer zoals vanouds toegankelijk te zijn. Bovendien is binnen- en buitensporten dan weer voor iedereen zonder beperkingen mogelijk. Stap zes is volledig terug naar normaal. Daar is nog geen datum aan verbonden. Daartoe wordt ’op enig moment’ besloten, staat in het openingsplan.

De grote vraag is welke waarde het schema heeft. Al vaker werden versoepelingen voorgehouden, terwijl het vervolgens toch anders liep. Ook nu maakt het demissionaire kabinet een voorbehoud, valt uit het plan op te maken. Stappen kunnen naar voren worden geschoven maar ook naar achter worden gehaald, klinkt de waarschuwing. Bovendien wordt bijna iedere stap onder voorwaarden gezet.