Kaag sluit PVV en FvD uit

De lijsttrekker vindt dat de partijen van Wilders en Baudet zich door hun uitspraken zelf uitsluiten. Zonder een partij bij naam te noemen ging ze ook in op teksten die circuleren bij de achterban. Na enig doorvragen maakte Kaag duidelijk dat ze niet met PVV en FvD in een kabinet wil. „Dan zou half D66 weglopen.”

Een verrassing is het niet. In een lezing als minister voor Ontwikkelingssamenwerking haalde ze -zonder de partijen bij naam te noemen - al uit naar de twee partijen. Kaag is vrijdag gekroond tot lijsttrekker en partijleider, zaterdag gaf ze haar overwinningstoespraak op Papendal.