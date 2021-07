’Ziekenhuis New York ontslaat leidinggevenden om weigeren vaccin’

Alle leidinggevenden werden verplicht om een vaccin te nemen in het RWJBarnabas Health. Dat beleid wordt nu ook voor alle lager geplaatste artsen en verpleegkundigen ingevoerd, melden NorthJersey.com en de New York Post.

Volgens het ziekenhuis is 99,7 procent van de leidinggevenden nu ofwel gevaccineerd, of heeft een uitzonderingspositie gekregen op basis van religieuze of medische gronden. De zes vielen daar niet onder.

„Helaas conformeren zes medewerkers van het leidinggevende niveau of hoger zich niet aan de regels. Zij zijn niet langer werknemers van het ziekenhuis”, zo luidt een verklaring.

Honderdvijftig mensen weg

Het ziekenhuis in New York staat niet op zichzelf. In de Verenigde Staten woedt het debat over in hoeverre zorginstellingen hun personeel mogen verplichten om zich te laten vaccineren. Deze maand vertrokken bij het Houston Methodist Hospital 150 medewerkers, deels uit eigen beweging of deels na ontslag.

Een rechter in de betreffende staat oordeelde dat ontslag mocht omdat het niet om gedwongen vaccinatie zou gaan, maar om een veranderde regel op de werkvloer, zoals ook ’het aanpassen van de begintijd’ van een werkdag.