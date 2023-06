Moskou is huurlingenbaas Wagner zat na ’oproep tot muiterij’: Prigozjin wordt vervolgd

Wagnerkampen in het bezette deel van Oekraïne zouden zijn beschoten met raketten, waardoor een enorm aantal doden viel. Prigozjin reageerde meteen woest en hield de Russische militaire leiding verantwoordelijk. Het kwaad moet worden gestopt, zei hij in een boodschap.

Met zijn jongste uitlatingen deed Prigozjin er weer een schepje bovenop in zijn aanhoudende kritiek op Defensie in Moskou. In een reactie ontkent het Russische ministerie Wagnerstrijders, veelal geronselde gevangenen, te hebben aangevallen.

Bekijk ook: Een huurlingenleger kan Rusland in chaos storten

’Misleiding’

In een eerder verspreide boodschap claimt de Wagnerbaas dat de Russische politieke en militaire top het Russische volk „ten diepste misleidt.” Zij stellen dat Oekraïne het moeilijk heeft met zijn tegenoffensief, maar volgens Prigozjin is het precies andersom. De Oekraïense krijgsmacht zou de Russen terugdringen bij Zaporizja en Cherson. „We baden in het bloed”, zegt hij in een filmpje op Telegram.

Wagner speelt een belangrijke rol bij de Russische invasie van Oekraïne, zoals bij de verovering van de stad Bachmoet. Maar Prigozjin klaagt al tijden steen en been over het gebrek aan steun, wapens en munitie uit Moskou. Hij zei onlangs ook dat de legerleiding Vladimir Poetin, uit angst voor de president, voorliegt en de situatie op het slagveld voor de Russische troepen beter voorstelt dan in werkelijkheid het geval is.