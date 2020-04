Aantal patiënten op intensive care daalt met 35

De totale ic-capaciteit bedraagt 2400. Van die bedden zijn zo’n 500 bestemd voor niet-coronapatiënten.

Volgens Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg bevinden we ons momenteel op een ‘plateau’. Hij noemde het beeld van een geleidelijke daling eerder al ‘hoopgevend’. Waar anderhalve week geleden nog gevreesd werd dat de ic’s binnen twee weken zouden volstromen, lijkt dat inmiddels niet meer aan de orde.

In één keer op de hoogte zijn van het laatste coronanieuws uit binnen- en buitenland? Thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah praten je bij in een dagelijkse podcast. Luister de corona-update hier, hieronder of via je eigen podcast app.