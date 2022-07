Premium Het beste van De Telegraaf

Geld en vrijheid in ruil voor twintig procent overlevingskans: ’Rusland rekruteert gevangenen als kanonnenvlees om te vechten in de Donbas’

Rusland rekruteert gevangenen om mee te vechten in Oekraïne, zo zeggen verschillende bronnen. In ruil voor geld en hun vrijheid worden ze ingelijfd in de privémilitie van Poetin, om te dienen „als kanonnenvoer” in de Donbas. Mochten ze het overleven, dan komen ze thuis ,,met een blanco strafblad.”