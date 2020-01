Meisjes die werden aangehouden om steekincident weer vrij

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

’s-GRAVENZANDE - Twee meisjes van dertien en veertien jaar uit ’s-Gravenzande die waren aangehouden in verband met een steekincident in die plaats afgelopen donderdag, zijn vrijgelaten. De oudste blijft verdachte in de zaak, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Het slachtoffer, een jongen van zestien jaar, raakte zwaargewond.