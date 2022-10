2022 nu al in top-5 zonnigste jaren ooit

„Geen enkel jaar, sinds de metingen in 1906 begonnen, telde van 1 januari tot en met 7 oktober zoveel zonuren als 2022”, schrijft Weeronline. Daarmee lijkt de kans groot dat 2022 het meest zonnige jaar ooit te worden. De voorsprong op 2003, het jaar dat tot nu toe het meeste zonuren kent, is 110 uur.

„Als de zon de rest van het jaar de normale hoeveelheid uren zal 2022 het zonnigste jaar ooit worden. Het aantal zonuren zou dan uitkomen op ongeveer 2150 uur”, meldt Weeronline. „Recordhouder is het jaar 2003 met in totaal 2100 zonuren Zelfs als de rest van het jaar somberder verloopt dan gebruikelijk ligt nog een record in het verschiet.”

Kustgebieden

De meeste zonuren zijn, zoals gewoonlijk, voor de kustgebieden. In Den Helder scheen de zon al 2100 uur, in Vlissingen was de zon 2060 uur te zien. Landinwaarts scheen de zon tussen 1800 en 1950 uur. Voor alle weerstations is het een top notering.