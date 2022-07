Turkeyteeth: in plaats van parelwitte tanden een verwoest gebit

Premium

’E-sigaret middel bij uitstek om te stoppen’

We lijken er niet in te slagen om het roken te verslaan. Onlangs werd bekend dat het aantal rokers in Nederland vorig jaar met 100 duizend mensen was gestegen naar 2,9 miljoen. Een schande. Hoe komt dat? Wij geven rokers een duidelijke keuze: u stopt of niet (en u gaat dood). Een middenweg, bijvoorb...