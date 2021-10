Nieuwe tegenvaller museum Boijmans: ’Maak haalbaar en betaalbaar plan’

Premium Cultuur

Fridamania overspoelt Assen

Als het werk van Frida Kahlo in andere wereldsteden zoals Londen en New York te zien kan zijn, moet het ook naar Assen kunnen komen, dacht directeur Harry Tupan van het Drents Museum. Het is aan zijn niet aflatend optimisme te danken dat hij nu een absolute wereldprimeur in huis heeft: Viva la Frida...