Matrozen in opleiding gered uit IJsselmeer

De groep van 53 leerlingen in rubberboten dreef te ver af, meldt de Marine. Door de harde wind lukte het niet de rubberboten weer in de goede richting te krijgen en de storm veroorzaakte water in de vaartuigen. Waarschijnlijk belandden de matrozen in het water bij het lozen.

Kort nadat alle drenkelingen uit het water zijn gehaald, vertelt Elles Malipaard in de haven van Oude Zeug, pal bij Kreileroord: ,,Je voelt nu nog wat voor storm hier waait. En de enorme wind is er ook de oorzaak geweest van de gebeurtenissen. Die boten waar die jongens in zaten, maakten al snel water door de golven en wind, waardoor ze in het water terecht zijn gekomen.’’

In een boerderij vlakbij het haventje krijgen de drenkelingen warmtedekens om en worden medisch onderzocht. Elles Malipaard: ,,Afgezien van lichte onderkoelingsverschijnselen waren ze allemaal in goede conditie.’’ Dat goede nieuws is het sein voor de traumahelikopter om te vertrekken.

Nadat de mannen zijn gered, is bergingsvaartuig Baloe van rederij Hermans samen met de Koninklijke Reddingsmaatschappij nog geruime tijd bezig met het veiligstellen van de kleine rubberboten die her en der op het IJsselmeer speelbal zijn golven en harde wind. Rond vier uur vaart de Baloe de haven in met zes kleine bootjes op sleeptouw. De mannen van KRM, die vertellen dat ze eerder de jongens uit het water hebben gehaald, helpen met het veiligstellen van de bootjes. Veel tijd om te praten hebben ze niet: ,,Het belangrijkste is dat de mannen weer veilig op de wal zijn. Het had erger kunnen aflopen. En ja, we hebben ook alle boten weer binnen.”