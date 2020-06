Nederlanders belazeren Indiase vrouwen

Dat melden media in het land. In ieder geval in twee zaken deden de vrouwen aangifte tegen twee van onze landgenoten die zich voordeden als vrijgezelle mannen op zoek naar een trouwe echtgenote, maar in werkelijkheid alleen maar geld uit de zak van hun ‘toekomstige partners’ klopten.

Volgens de afdeling cybercriminaliteit in Hyderabad – een metropool in het zuiden van India die de hoofdstad is van de deelstaat Andhra Pradesh – registreerden de vrouwen zich op een huwelijkswebsite, waarna ze al snel in contact kwamen met twee geïnteresseerde mannen uit Nederland.

Werkwijze

Zo kreeg de eerste vrouw contact met ene Abdul. Al snel wisselden de twee telefoonnummers uit om te kunnen chatten via WhatsApp. Na een tijdje vertelde de man dat hij haar cadeaus had gestuurd, waarna de vrouw kort daarop een telefoontje kreeg van een douanebeambte in New Delhi, dat ze omgerekend ruim 200 euro moest betalen voor inklaring.

Vervolgens werd ze, nadat ze het geld had overgemaakt, opnieuw gebeld, met de mededeling dat er een pak euro’s in het pakket zaten en dat er 650 euro moest worden betaald voor invoerrechten. Ook dat bedrag betaalde ze, maar toen het waardevolle pakket vervolgens niet arriveerde, vertrouwde ze het niet meer en deed ze aangifte.

Aangifte tegen ’toekomstige echtgenoot’

In een soortgelijk geval kwam een vrouwelijk slachtoffer in contact met iemand die zich uitgaf voor dokter Anas uit Nederland. Zij verloor ruim 1000 euro. Toen ze zich realiseerde dat ze bedrogen was, deed ook zij aangifte tegen haar ‘toekomstige echtgenoot’.

,,Op basis van deze zaken zijn we een onderzoek gestart”, vertelde een woordvoerder van de lokale politie. Hij drong erop aan voorzichtig te zijn op deze websites, omdat er veel fraudeurs op actief zijn, en gaat er dan ook vanuit dat er veel meer vrouwen slachtoffer zijn.

Het is overigens nog onduidelijk of Abdul en Anas – die een Nederlandse simkaart zouden gebruiken – echt uit ons land afkomstig zijn.