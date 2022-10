Van der Wal houdt boeren in onzekerheid: ’Het moet heel zorgvuldig’

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes presenteerde eerder deze maand een rapport waarin hij onder meer pleit voor het binnen een jaar laten stoppen, verplaatsen of omschakelen van zo’n 500 tot 600 bedrijven die veel stikstofemissie hebben en gevestigd zijn bij kwetsbare natuurgebieden. Met de stikstofruimte die dan vrijkomt kunnen onder meer PAS-melders (boeren die te goeder trouw hebben gehandeld maar de facto illegaal zijn geworden na gestuntel van de overheid) worden gelegaliseerd.

Remkes pleitte wel voor een goede vrijwillige uitkoopregeling voor getroffen piekbelasters (naast boeren ook industrie). Maar als dat geen soelaas biedt moet er wel een dwingend juridisch instrumentarium als stok achter de deur zijn. Als vrijwilligheid niet werkt, zou bijvoorbeeld in het uiterste geval onteigening plaats kunnen vinden.

Onteigenen

Van der Wal uit nu openlijk twijfel over de houdbaarheid van Remkes’ aanbevelingen op het gebied van een ’verplichtend instrumentarium’. „Ik weet niet zeker of dit advies van Remkes’ kan op dit punt”, aldus de minister. „Als je het hebt over verplicht onteigenen, is het maar de vraag of je die ruimte in kunt zetten voor het legaliseren van de PAS-melders. Je kunt namelijk alleen maar onteigenen op grond van het algemeen belang en dat is natuurherstel. Het zou kunnen zijn dat het helemaal niet kan.” Ambtenaren en juristen moeten daar eerst nog goed naar kijken, zei de minister.

Het kabinet nam het rapport van Remkes afgelopen vrijdag wel over, maar noemde de termijn van een jaar ’ambitieus’. Van der Wal liet eerder meermaals weten dat op dit moment niet duidelijk is wie die 500 tot 600 piekbelasters zijn. Daar gaat het kabinet de komende weken op broeden. Bij Jinek gaf de minister aan dat zij denkt dat het terugschroeven van de emissie van deze 500 tot 600 piekbelasters naar nul waarschijnlijk ’niet binnen een jaar kan’. „Het moet heel zorgvuldig”, aldus Van der Wal. „Daarna moet je nog in gesprek. Je moet onderhandelen. Een jaar is echt heel ambitieus.”

’Het moet’

Desalniettemin wil de minister binnen enkele weken een plan hebben waaruit naar voren moet komen welke bedrijven hun emissie moeten beëindigen en op welke manier het Rijk en de provincies dat willen bewerkstelligen. Ze wil dat er daarna met de individuele bedrijven om tafel wordt gezeten om tot afspraken te komen. Van der Wal zegt dat ze er ’tot op het bot van overtuigd’ is dat haar beleid het ’juiste is voor Nederland’. „Het moet. We hebben geen keuze. Omdat ik daarvan overtuigd ben, vind ik ook dat we door moeten gaan.”