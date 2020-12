OM eist opnieuw 10 jaar cel tegen moeder Sharleyne

Sharleyne werd in de nacht van 7 op 8 juni 2015 levenloos gevonden onderaan een flat in Hoogeveen. Ze woonde met haar moeder op de tiende verdieping. Volgens het OM is Sharleyne niet gevallen of gesprongen, maar naar beneden gegooid door J.

J. (41) werd in 2018 door de rechtbank in Assen vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het OM eiste toen eveneens tien jaar cel. De aanklager gaat ervan uit dat Sharleyne voor haar val is gewurgd. Plekken in de hals van Sharleyne en puntbloedingen in haar ogen zouden hierop wijzen. Een letselexpert denkt dit ook. Drie andere deskundigen zijn minder stellig. Maar geen deskundige sluit verwurging uit, concludeert het OM. De aanklager baseert zich ook op getuigenverklaringen, waaronder die van de bovenbuurman.

Volgens het OM zijn zelfmoord en slaapwandelen niet aannemelijk. Sharleyne was volgens bekenden niet depressief. Dat een deskundige slaapwandelen aannemelijk vindt, is volgens het OM een conclusie na een verkeerde interpretatie van het dossier.

J. zegt zich weinig te kunnen herinneren. Ze was wakker geworden door tocht van een openstaand raam. Vervolgens zag ze buiten haar enige kind onderaan de flat liggen. Toen kreeg ze een black-out, stelt J. Ze werd in verwarde toestand en met veel drank op aangehouden. Volgens het OM is ze volledig toerekeningsvatbaar.