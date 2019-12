Wens Joan (89) in vervulling: stripper bezoekt bejaardentehuis

Joan en haar vriendin Pauline waren dan ook aangenaam verrast toen plotseling een breedgebouwde man in brandweerpak het tehuis in Bury Sint Edmunds binnen kwam lopen. Hij ging vervolgens uit de kleren en gaf de dames een lapdance, die ze giechelend aanschouwden.

„Ik vond hem echt geweldig”, zegt Joan tegen zorgsite Care UK. „Ik hoop eigenlijk dat hij iedere dag langskomt. Ik voelde me erg weer even jong en genoot van iedere seconde.”

’Meest populaire bezoeker’

„De meeste mensen denken bij een verzorgingstehuis gelijk aan oudjes die tv kijken en breien. Hier proberen we mensen te helpen om het leven te leiden zoals zij dat willen. Daar stellen we geen limieten aan, zodat iedere dag leuk kan zijn”, aldus Sharlene Van Tonder, de manager van het verzorgingstehuis. Maar, geeft ze toe: „Als ik kijk naar de respons, was hij wel de meest populaire bezoeker.”