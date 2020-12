Nederlands artsenpaar dakloos in Engeland na ferry-drama

De Mazda-bus die als provisorisch onderkomen fungeert voor Job Schinkelshoek en zijn vriendin Sarah.

AMSTERDAM - Stank voor dank? Een Nederlands stel heeft anderhalf jaar lang in een Schots ziekenhuis op de corona-afdeling gewerkt en was op weg naar huis toen Job Schinkelshoek (28) en zijn vriendin Sarah (29) zondag plotsklaps van de veerpont werden ’getrokken’. Hun woning is al opgezegd, de frontline workers dolen nu dakloos rond in Engeland.