Coronavirus slaat toe in Italië: steden op slot

Minister-president Giuseppe Conte kondigde de noodmaatregel aan nadat het aantal ziektegevallen de afgelopen twee dagen opeens flink steeg.

In tien gemeenten in regio Lombardije zijn scholen en een groot deel van de winkels tijdelijk gesloten. De ongeveer 50.000 inwoners wordt aangeraden vooral thuis te blijven. Grote evenementen, zoals kerkdiensten, carnavalsvieringen en sportwedstrijden, zijn verboden.

Ook dode slachtoffers

In Italië zijn 76 mensen geïnfecteerd met het virus, twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van de ziekte. Daarmee is het land goed voor het overgrote deel van het aantal geïnfecteerden in Europa. In Duitsland zijn 16 gevallen gemeld, in Frankrijk 12. In Parijs overleed vorig weekend een Chinese toerist aan Covid-19.

In China zijn meer dan 76.000 mensen getroffen door het virus en ruim 2300 inwoners overleden. Het zwaarst getroffen is de provincie Hubei waar in december Covid-19 in de miljoenenstad Wuhan uitbrak.

