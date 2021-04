Zoekactie in bos Barneveld na vondst placenta in vijver

Met speurhonden is de omgeving afgespeurd, ook hebben duikers in de vijver gezocht. Er is niets gevonden. Er zijn dus ook geen aanwijzingen dat er iemand in nood is geweest of dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden.

Het achterlaten van een nageboorte is niet strafbaar, maar om het onderzoek af te sluiten wil de politie toch graag weten hoe die in de vijver is terechtgekomen. Ze roept getuigen op het door te geven als ze iets bijzonders hebben gezien. Ook wil de politie in gesprek met degene die de placenta heeft achtergelaten.