Pelosi wil Trumps militaire bevoegdheid inperken

De aankondiging van Pelosi komt op het moment dat Trump duizenden troepen richting het Midden-Oosten stuurt vanwege de opgelopen spanningen in de regio door de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Hij kwam vrijdag om in Irak door een Amerikaanse raket. Iran heeft wraak gezworen. Trump zei er 52 Iraanse doelen zijn geselecteerd die kunnen worden aangevallen, als Iran daadwerkelijk wraakacties onderneemt.

„De regering Trump heeft vorige week een provocerende en onevenredige militaire luchtaanval uitgevoerd op Iraanse militaire hoogwaardigheidsbekleders”, schrijft Pelosi in een brief aan het Huis. „Deze actie bracht onze militairen, diplomaten en anderen in gevaar. Het is onze eerste verantwoordelijkheid om het Amerikaanse volk te beschermen.”

