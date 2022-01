ME aanwezig bij onrustige jaarwisseling in Oudorp

Op de Rijnstraat waren ongeveer 100 mensen bijeen gekomen om met een groot vuur het nieuwe jaar in te luiden. De ME greep niet in, net als de brandweer, die ook afzijdig bleef om escalatie te voorkomen. In het vuur werd vuurwerk gegooid.

Vuurwerkbommen

Rond 22.45 uur kwamen de ME, politie en brandweer eveneens ter plaatse op de Maasstraat. Daar was een buitenbrandje. Meerdere vuurwerkbommen werden in het bijzijn van agenten afgestoken. Dat werd gedoogd. De ME was aanwezig voor het geval het mogelijk uit de hand zou lopen.

Nieuwjaarsvuur

Ook op de Edisonweg in Oudorp was er een groot vuur. Niet geheel verrassend, want daar ging het om een traditioneel nieuwjaarsvuur waar houtpallets worden aangestoken.