Benschop: maximaal aantal reizigers en minder vluchten op Schiphol in zomer

De luchthaven moet zeker 10 procent inleveren. De luchthaven moet van 500.000 vliegbewegingen per jaar naar 450.000. Mogelijk moet dat zelfs 420.000 worden.

Naast de zomerse ellende met personeelstekorten en de al eerder gemelde stikstofproblematiek blijkt geluidsoverlast een veel ernstiger probleem dan gedacht.

Benschop schetst tijdens de persconferentie een dilemma: „Moeten we beperkingen afkondigen of laat je het erop aankomen? Wij laten het er niet op aankomen. We zijn verantwoordelijk voor onze passagiers en hun veiligheid. Daarom hebben we besloten om nu al in te grijpen zodat mensen tijdig weten wat er gaat gebeuren.”

’Onhanteerbare wachtrijen’

De slotcoördinator van de luchthaven gaat in overleg met de verschillende luchtvaartmaatschappijen om de aantallen te bereiken. In juli zijn er volgens Schiphol dagelijks zo’n 13.500 stoelen te veel als alle vliegtuigen helemaal vol zitten.

Schiphol neemt de stap om „onhanteerbare wachtrijen” te voorkomen. Daardoor zouden veel reizigers hun vlucht missen er konden onveilige situaties voor zowel reizigers als medewerkers ontstaan. Op de luchthaven zijn personeelstekorten, met name bij de beveiliging. Daardoor ontstonden de afgelopen periode ook al rijen tot buiten de vertrekhal.

In de coronaperiode lag de reiswereld vrijwel helemaal stil, maar die herstelt zich sneller dan gedacht. Schiphol zegt rekening te hebben gehouden met een ruime verdubbeling van het aantal reizigers: van 25,5 miljoen in 2021 naar 60 miljoen dit jaar. Op de drukste dagen in de afgelopen meivakantie en ook komende zomer komen er echter meer reizigers dan in dat scenario verwacht werden.