Automobiliste omgekomen bij aanrijding met tractor

Kopieer naar clipboard

De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Ⓒ Jurgen Versteeg

HEDEL - In Hedel (Gelderland) is maandagochtend de bestuurster van een auto om het leven gekomen nadat zij in botsing was gekomen met een tractor. Het incident gebeurde op de Veldweg.