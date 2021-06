Experts: grote kans dat Nederland nu meer Syriëgangers moet terughalen

Buitenland

Man (35) krijgt 6 jaar cel voor verkrachten hoogbejaarde vrouw

Een 35-jarige man uit Frankrijk is maandag in hoger beroep veroordeeld tot zes jaar cel voor het verkrachten van een hoogbejaarde vrouw. De straf van het gerechtshof in Leeuwarden is gelijk aan de straf die de rechtbank eerder had opgelegd.