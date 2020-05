Jongeren zingen Amerikaanse bevrijders toe: ’Thank you!’

Bekijk de video onderaan dit bericht.

Deze dagen zouden de muzikale jongeren op tournee gaan naar Washington en New York, samen met de Regimentsfanfare ’Garde Grenadiers en Jagers’, één van de militaire orkesten in ons land. Maar ook hier kwam de coronacrisis ongenadig tussen. De reis kon tot teleurstelling van de groep niet doorgaan.

Maar met een gezongen boodschap weten de jongeren de veteranen in de VS dinsdag alsnog te bereiken. Hun muzikale Thank You wordt vandaag in de VS verspreid onder veteranen door het Department of Veterans Affairs in Washington.

