Brand in huis in Vught, bewoonster vermoedelijk nog binnen

De hulpdiensten kunnen het huis nog niet in, omdat het pand ontzettend heet en instabiel is. „Dus we kunnen nog niet controleren of de bewoonster inderdaad thuis was, of dat ze ergens anders is. Maar we hebben een sterk vermoeden dat ze binnen was.”

De brand brak rond 05.00 uur uit in het huis aan de Taalstraat. Inmiddels is het vuur onder controle. Het pand wordt momenteel gestabiliseerd, zodat hulpdiensten naar binnen kunnen.