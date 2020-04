Partijbestuur 50Plus stapt op

Dat zegt Dales zondagmiddag in het tv-programma Buitenhof. „Al dit gedoe, geen normaal mens wil dat. Ik denk dat ik wel een normaal mens ben, dus ik wil dat niet. En het bestuur ook niet.”

De laatste weken was het weer hommeles binnen 50Plus. Alle senatoren, de Tweede Kamerfractie op fractieleider Henk Krol na en de nodige provinciale voorzitters waren klaar met Dales en vice versa. In open brieven en kwistig gelekte mails werd het vertrouwen wederzijds opgezegd.

Een woordvoerder van de fractie laat weten dat Krol, die Dales nog wel steunde, pas kort voor de uitzending van Buitenhof had gehoord over het besluit van het bestuur om op te stappen. Hij beraadt zich nog over een reactie en wil volgens de woordvoerder daar eerst met zijn collega-Kamerleden over nadenken.

Tweede Kamerlid en vice-fractievoorzitter Corrie van Brenk reageert wel. Ze is tevreden dat Dales opstapt, maar een opluchting vindt ze het niet. „Daarvoor is er wel heel veel schade bij een heleboel mensen aangebracht. Dat is gewoon triest. Dat proces had veel minder lang hoeven te duren. Ik kan niet zeggen: we gaan nu vrolijk verder.”

De ruzie liep al langere tijd. Binnen de partij was er onvrede over de harde leiderschapsstijl van Dales. Daarnaast was er gedoe over het feit dat de partijvoorzitter mogelijk een plek op de kandidatenlijst van de Tweede Kamer zou krijgen.

Dales vertelde met een persoonlijke noot over waarom hij opstapte. Hij is in het verleden depressief geweest en beloofde na zijn herstel ’altijd het zonnetje in huis te zijn’. „Als ik dat beloof, wil ik dat waarmaken. En er is maar één manier om die belofte waar te maken en dat is door hier weg te wezen.”

’Niet hard genoeg’

De oud-VVD’er was twee jaar geleden juist aangesteld om weer rust in de tent te brengen waar de leden vaak rollebollend over straat gingen. „Helemaal gelukt is dat in elk geval niet”, concludeerde Dales. „Kennelijk ben ik nog niet hard genoeg geweest.”

„Hij kiest zijn eigen beweegredenen”, zegt Van Brenk daarover. „Hij praat niet over hoe hij de omgangsvormen binnen de partij heeft neergezet.” Dales zou Van Brenk in mails een ’matennaaier’ en ’verrader’ hebben genoemd.

Dales en zijn bestuursgenoten stoppen als een nieuw bestuur aan is gesteld. Dat moet door de coronacrisis via een digitale raadpleging. Dat ligt gevoelig, want op dit moment loopt er juist een kort geding tegen die digitale route waarmee het bestuur bij de leden het vertrouwen wilde peilen.

Dat wacht Dales niet meer af. „Als we steun krijgen, zou ik kunnen aanblijven. Maar dan blijven we elkaar constant tegenkomen”, zegt hij over de senatoren, Kamerleden en provinciale voorzitters die het vertrouwen in hem de afgelopen weken meerdere keren opzegden.