Nederland stevent af op vrouwenquotum na CDA-draai

De coalitiepartij was altijd fel tegen staatsbemoeienis met de hoeveelheid vrouwen in bedrijven, maar is nu om. „Een eerlijke verdeling van topposities draagt bij aan betere kansen voor mannen en vrouwen in de samenleving”, aldus CDA’er Lenny Geluk.

Het vrouwenquotum ligt gevoelig in het kabinet. Tot voor kort was eigenlijk alleen D66 voor het plan om bedrijven te dwingen om meer topvrouwen aan te nemen. Het CDA is overstag gegaan na een rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarin wordt geconstateerd dat het aantal vrouwen nog steeds achterblijft en dat ingrijpende maatregelen nodig zijn.

De SER adviseert dat als een raad van commissarissen van een beursgenoteerde onderneming nog niet voor 30 procent uit vrouwen bestaat, er geen man benoemd mag worden. Zo’n benoeming wordt dan nietig verklaard. De stoel blijft leeg totdat er een vrouw is benoemd.

Coalitiepartijen CDA en D66 dienen nu samen een voorstel in waarin staat dat het kabinet het SER-advies moet omarmen. Dat is tegen het zere been van coalitiegenoten VVD en CU.

VVD: Quotum gaat niet helpen

„De VVD is en blijft tegen”, zegt Kamerlid Zohair el Yassini. „Discriminatie op de werkvloer is een serieus probleem en daar moeten we samen tegen strijden, maar een quotum van welke soort dan ook gaat daar niet bij helpen. Niemand wil een baan alleen maar vanwege zijn of haar geslacht of afkomst.”

Ook CU-Kamerlid Eppo Bruins spreekt zich er tegen uit. „Een quotum aan de top helpt niet voor het verbeteren van de cultuur in de rest van het bedrijf, blijkt uit onderzoek.”

Bij de SGP kijken ze hoofdschuddend naar het CDA. Dat het CDA plots voor het vrouwenquotum is wijten zij aan de wissel van fractieleiders. Onder Sybrand Buma was dit volgens de mannenbroeders nooit gebeurd.

Mogelijk Kamermeerderheid

Mogelijk is er vanwege de nieuwe inzichten bij het CDA een Kamermeerderheid voor het vrouwenquotum. Daarvoor heeft de SP, zoals het er nu naar uitziet, de sleutel in handen. Ook GL, PvdA, de Dierenpartij en Denk zijn voor het vrouwenplan te porren.

SP’er Jasper van Dijk laat weten dat hij de kwestie eerst aan zijn fractiegenoten wil voorleggen. Dat zal aankomende dinsdag gebeuren tijdens de wekelijkse fractievergadering.

In het kabinet gaan CDA-staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) en D66-minister Van Engelshoven (Emancipatie) over het vrouwenquotum. Van Engelshoven is reuze in haar nopjes met de laatste politieke ontwikkelingen. Als het voorstel van D66 en CDA een Kamermeerderheid haalt wil ze vrouwenquotum gaan invoeren.

Staatssecretaris Keijzer formuleert het iets voorzichtiger. „Het SER-advies, dat van werknemers en werkgevers komt, is zwaarwegend. Het is daarin belangrijk dat er draagvlak is voor verdergaande maatregelen. Het oordeel van de Kamer is daarbij ook van belang.”