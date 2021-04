D66 doet onderzoek naar Kamerlid Smeets na meldingen van seksuele intimidatie en grooming

Partijvoorzitter Annemarie Spierings laat weten dat er op basis van eerdere meldingen al een ’indringend gesprek’ heeft plaatsgevonden tussen partijleider Sigrid Kaag en Smeets. Dinsdagavond verschenen opnieuw berichten van jongens die hem betichten van seksuele intimidatie, en op basis daarvan heeft de partij opnieuw het gesprek met hem aangeknoopt.

Het is de tweede keer in korte tijd dat D66 in opspraak komt vanwege meldingen van seksuele intimidatie. Eerder liet D66 onderzoek uitvoeren naar partijprominent Frans van Drimmelen, nadat een anonieme brief verscheen waarin hij werd beschuldigd van MeToo-gedrag. Het onderzoek pleitte hem vrij, maar de zaak was wel aanleiding om een nieuwe structuur op te tuigen rondom vertrouwenspersonen.

Spierings zegt de zaak in het licht van die nieuwe werkwijze „goed en zorgvuldig” te willen aanpakken, en laat daarom een intern onderzoek naar het gedrag van Smeets instellen. Het interne onderzoeksteam zal „alle beschikbare informatie verzamelen en bevindingen op een rij zetten om te kunnen bepalen of er sprake is geweest van mogelijk ongewenste omgangsvormen of eventueel grensoverschrijdend gedrag.”

Kaag laat in een reactie weten dat er binnen D66 „geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag”. „Daarom nemen we deze berichten zeer serieus. Daarbij is zorgvuldigheid gepast, voor de persoonlijke veiligheid van eenieder die betrokken is. Als de bevindingen van het interne onderzoeksteam daar aanleiding toe geven, zullen we onmiddellijk vervolgstappen zetten.”

Smeets zelf zegt te schrikken van de berichten die over hem zijn verstuurd. „In sommige berichten lees ik dat mensen contact met mij als ongewenst hebben ervaren. Dat vind ik zeer naar, want dat was niet mijn intentie. Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden.”

