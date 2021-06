Hitterecord op hitterecord: bijna 48 graden in Canada, miljoenen mensen zwoegen

Een verslaggever van een lokaal nieuwsstation ging op zoek naar inwoners van Lytton, maar trof bijna niemand op straat. „Iedereen zit binnen in de airco. Je moet wel een beetje gek zijn om nu in de zon te staan. We zijn hier wel wat gewend, maar dit is toch wel een beetje te veel van het goede”, aldus een inwoners van het dorpje dat zich trots de ’hotspot’ van Canada noemt.

Zondag werd al werd het sinds 1937 staande Canadese hitterecord van 45 graden verbroken. In de regio is het nu tot wel 20 graden warmer dan normaal voor de tijd van het jaar. Lytton ligt ongeveer 200 kilometer ten noorden van de miljoenenstad Vancouver, waar het ook bloedheet is. „Zelfs mijn pindakaas staat te verdampen”, twitter een zwoegende inwoner.

In de staat Britisch Colombia zijn scholen en universiteiten gesloten toen duidelijk werd dat de hitte maandag zou aanhouden. In het westen van Canada heeft slechts ongeveer 40 procent van de gebouwen airconditioning. Veel mensen besloten tegen de hitte te schuilen in de nabijheid van water, zowel aan zee als op de meren. De verwachting is dat de ergste hitte halverwege de week wordt verdreven.

Over de grens, in de grote Amerikaanse steden Seattle en Portland (Oregon) is het ook bloedheet. Inwoners zonder airco zoeken hun toevlucht tot sporthallen waar het nog wel uit te houden is. Door de hitte loopt ook het vaccinatieschema tegen Covid-19 deels in het honderd. In de prikstraten is geen airco aanwezig. Elders worden airco’s wel massaal gebruikt, waardoor het stroomverbruik naar recordhoogte stijgt.

Ongebruikelijk

De aanhoudende hitte is ongebruikelijk voor het westen van Canada, dat meer gewend is aan sneeuwval en regenbuien dan aan de zon, en wordt veroorzaakt door een hogedrukgebied dat niet beweegt, zei een onderzoekswetenschapper van de organisatie Environment and Climate Change Canada. Daardoor zou het er nu 's nachts nauwelijks afkoelen in de ’Heat Dome’.

In de regio komen wel vaker temperaturen voor van boven de 40 graden Celsius, maar doorgaans is dat in de maand juli.