Vier mannen in Eindhoven aangehouden wegens illegale hennephandel

De politie deed onderzoek na tips over illegale hennephandel. In de woning werden onder meer een geldtelmachine en ’sealbags’ (afsluitbare plastic zakjes) gevonden. Ook werden een kilo hennep en ruim 20.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Agenten vonden ook veel „kostbare goederen” in de woning, aldus een politiewoordvoerder. Om wat voor zaken het gaat is niet bekendgemaakt.

De politie heeft na de vondst ook onderzoek gedaan in de woning van de twee andere mannen, die zich eveneens op de Fakkellaan bevindt. Wat daar precies is gevonden wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen.

De oudste verdachte heeft vanwege eerdere veroordelingen nog een schuld van enkele tonnen openstaan. Over de exacte hoogte van het bedrag doet de politie geen uitspraken. Vanwege de schuld zal een deurwaarder diverse goederen van de man in beslag nemen.