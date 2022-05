Beroemdheden dringen aan op verandering wapenwet Amerika

Auteur Stephen King roept op tot direce controle op wapens. In kapitalen roept hij op Twitter uit: ’Stop de slachtpartijen op de onschuldigen!” Hij roept de Amerikanen op om ook in hun stemhokje dit najaar te stemmen op degenen die voor wapencontrole zijn. Ook acteur George Takei doet na het uitspreken van zijn afschuw een nadrukkelijke politieke oproep.

Julianne Moore deelde een uitspraak van NBA-basketbalcoach Steve Kerr dat Amerika ’gevangen is door 50 senatoren die willen’. Ook roept ze op te doneren aan een campagne die wapengeweld op scholen wil tegengaan. Actrice en comedian Amy Schumer laat weten dat ze meerouwt met de gemeenschap in Uvalde, de plaats waar de basisschool stond waar de schietpartij plaatsvond en iedereen die daarbij betrokken is. Ze meent dat het geweld ’een tragisch voorbeeld is voor hoe alomtegenwoordig de crisis in de volksgezondheid is’.

We are grieving with the Uvalde community, a predominantly Latinx community, and everyone else impacted by yet another senseless act of violence in our schools. This is yet another tragic example of how pervasive this public health crisis is in our country

Khloé Kardashian schrijft op haar Insta Stories dat ze de tragedie niet kan bevatten. Ze smeekt de mensen die de wetten maken, de lokale en de nationale overheid: „Please, doe iets om onze kinderen te beschermen.” Ze vraagt zich af wat er na tien massaschietpartijen genoeg is om de overheid op andere gedachten te brengen aangaande de wapenwet. „Wat heeft het voor zin onze vrijheden te beschermen, als we onze levens niet kunnen beschermen?”