Virologen pleiten voor afbouwen of zelfs opheffen lockdown Gaat de omicronpiek in ziekenhuizen nog wel komen? ’Doemscenario is van de baan’

Amsterdam - Als omicron dominant wordt, zullen de ziekenhuizen mogelijk totaal overstromen. Die onheilspellende boodschap verkondigde het RIVM half december, rondom de invoering van de harde lockdown. Maar inmiddels is dat nog niet gebeurd en zijn er weinig signalen dat we daarvoor moeten vrezen, stellen experts. Volgens viroloog Louis Kroes zouden in deze fase daarom zelfs in principe alle sectoren weer open kunnen, mits er met een 2G-systeem wordt gewerkt. „Het doemscenario is van de baan.”