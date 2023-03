OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 379 van de invasie LIVE | Oekraïne: ’Bijzonder zware nacht, Russen schoten met van alles’

Een ravage in Kiev na Russische raketaanvallen. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

KIEV - De oorlog in Oekraïne duurt alweer ruim een jaar. Op de grond wordt nog altijd hevig gevochten, maar ook aanvallen met raketten blijven voortduren. Zo heeft Ruslans in de nacht naar donderdag een reeks aanvallen uitgevoerd op een flink aantal steden in Oekraïne. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in dit liveblog.