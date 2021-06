F-16’s Vliegbasis Leeuwarden vliegen in formatie de Elfstedentocht: ’Wij zijn de snelste’

Drie F-16’s vlogen dinsdagochtend in formatie twee keer de Elfstedentocht. Een vierde F-16 vloog mee om plaatjes te schieten. „Van elke stad willen we een foto maken”, zegt Jayme Tol, woordvoerder van Vliegbasis Leeuwarden. De vliegtuigen startten rond 11.15 uur in Leeuwarden en vlogen daarna richting Sneek. „Ze hebben daarvoor nog een missie.”

Over een rondje Elfstedentocht doen de F-16’s achttien minuten. Twee rondjes moet lukken. Of een derde rondje lukte, was afhankelijk van de hoeveelheid brandstof die de vliegtuigen nog over hadden. Dat derde rondje zat er niet meer in. „De Elfstedentocht is al schaatsend, zwemmend en fietsend gedaan, maar nog nooit vanuit de lucht. Wij zijn degenen die de Elfstedentocht het snelst volbrengen.”

Het in formatie vliegen is volgens Tol niet lastig. „Dat doen de piloten dagelijks. Een paar steden van de Elfstedentocht liggen dicht na elkaar, dan is bijsturen lastig. We hebben de route daarop aangepast, waardoor we lichte bochten hebben. Die zijn goed te doen.”

Goed te zien

De F-16’s vlogen op 1200 voet, zo’n 400 meter en waren te zien vanaf de grond. „We vliegen op zicht. De bewolking zat hoog genoeg om er onderdoor te vliegen.”

De verwachting is dat op 1 juli de laatste F-16’s naar Vliegbasis Volkel vliegen. Dan komt er na 42 jaar een eind aan F-16 operaties vanaf Vliegbasis Leeuwarden.