Taiwan toont ’Dappere Adelaar’

De ’Dappere Adelaar’ zal vooralsnog worden ingezet als trainer en gaat de F-5 Tiger vervangen, een type kist waarmee de Taiwanese luchtmacht al meer dan een halve eeuw vliegt. Net zoals de Amerikaanse F-5 wil Taiwan de Brave Eagle op den duur ook inzetten voor gevechtstaken.

President Tsai Ing-Wen met de twee testpiloten die de vlucht uitvoerden. Ⓒ FOTO REUTERS

President Tsai Ing-wen was getuige van de testvlucht. „Met deze inwijdingsvlucht is geschiedenis geschreven”, zei de president trots. „Het nieuwe trainingsvliegtuig heeft niet alleen meer dan 2.000 arbeidsplaatsen gecreëerd, maar zal ook een nieuwe generatie technisch talent voor onze luchtvaartindustrie opleveren.”

De Brave Eagle is een trainingsvliegtuig, maar zal op den duur ook gevechtstaken gaan uitvoeren. Ⓒ Foto EPA

Het is voor Taiwan belangrijk om zelfvoorzienend te zijn, zeker op het gebied van defensie. China voert regelmatig druk uit op landen die vriendschappelijke banden onderhouden met de eilandstaat, helemaal als die militair van aard zijn. Taiwan ontwikkelde in de jaren ’80 zijn vorige jachtvliegtuig, de AIDC F-CK-1 Ching-kuo, omdat de VS onder Chinese druk weigerde om F-16’s en F-20’s te verkopen aan Taiwan.