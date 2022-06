Britse premier Johnson overleeft motie van wantrouwen van fractie

Daar zag het de afgelopen week niet naar uit. Partygate, het schandaal waarbij de premier zich niet aan de coronaregels hield die zijn regering zelf gesteld had en tijdens de strenge lockdown meerdere feestjes op Downing Street 10 bijwoonde, leek hem fataal te worden. Het schandaal begon begin dit jaar als een veenbrandje, maar nadat een officieel onderzoek onder leiding van politiecommissaris Suasan Grey concludeerde dat er sprake was van „moeilijk te rechtvaardigen gedrag” van de kant van de premier en de politie hem een boete oplegde werd zijn positie steeds hachelijker.

De ene na de andere partijprominent zegde de afgelopen dagen het vertrouwen in Boris Johnson op. Zondag gaf John Premrose, Lagerhuislid en de anticorruptie-tsaar van de Conservatieve Partij, in een open brief te kennen geen vertrouwen meer in de premier te hebben. Later op de dag volgde ook conservatief zwaargewicht Jeremy Hunt. Die liet weten niet op Boris Johnson te zullen stemmen omdat hij de volgende verkiezingen zal verliezen. In het weekend, terwijl Johnson de feestelijkheden rond het 70-jarig jubilieum van koningin Elizabeth bijwoonde, circuleerde er onder de Conservatieve kaders een memo van een anoniem Lagerhuislid, die in dik 750 woorden uitlegde dat Boris Johnson niet meer te handhaven was als partijleider en dat een grote verkiezingsnederlaag in het verschiet lag als hij aan zou blijven.

Geen vertrouwen

In het memo, dat veelvuldig gedeeld werd op conservatieve WhatsApp-groepen, stelt de anonieme parlementariër dat Boris Johnson niet langer een „electorale aanwinst” is en van een stemmentrekker in een verliezer is veranderd. Dat was niet alleen het gevolg van ’partygate’ en de slechte peilingen. De achterban van de partij vertrouwt de premier niet meer, zo stelt het memo. „Het uitjoelen van Boris Jonhson bij de jubileum-dankdienst vertelt ons niets dat de data ons niet ook duidelijk maken. Er is geen sociale groep die hem vertrouwt, 55 procent van de huidige conservatieven noemt hem onbetrouwbaar, en slechts 25 procent vertrouwt hem nog.”

Zondag hadden ten minste 54 leden van de Conservatieve fractie in het Lagerhuis het zogenoemde 1922 Committee van de Conservatieve Partij laten weten geen vertrouwen meer in de premier te hebben. Daarmee was het vereiste aantal om het tot een vertrouwensstemming van de hele fractie te laten komen bereikt. Maandag kwam de Lagerhuisfractie van de Conservatieve Partij bijeen om over de politieke toekomst van de premier te beslissen. Met 211 tegen 148 stemmen sprak de fractie het vertrouwen in hem uit.

Volgens de regels van de Conservatieve Partij mag er nu een jaar lang niet over het partijleiderschap gestemd worden. Dat wil niet zeggen dat de positie van de premier het komende jaar nu helemaal veilig is. Regels kunnen immers veranderd worden.

Geldschieters

Johnson heeft maandag nog hard moeten werken om zijn overwinning veilig te stellen. Hij deed maandagmorgen nog een uiterste poging om de conservatieve fractie te paaien. In een open brief wees hij zijn partijleden erop dat hij „stoutmoedige en innovatieve oplossingen voor moeilijke langdurige problemen” heeft genomen. Hij gaf weliswaar toe dat de kritiek op hem vanwege partygate „terecht” was, maar dat dit moment ook een „gouden kans was om dit achter ons te laten.” Maandagavond sprak hij zijn fractieleden nog eenmaal toe. Hij spiegelde zijn partijgenoten voor dat er nog grote plannen in het verschiet lagen op het gebied van belastingen en volkshuisvesting en dat hij de volgende verkiezingen wel degelijk kan winnen. „Laten we niet naar de pijpen van de media dansen. Ik zal jullie opnieuw naar de overwinning leiden en de winnaar zal het volk van dit land zijn”, hield hij zijn partijgenoten voor.

Ook schakelde hij 23 grote geldschieters van zijn partij in. Die hadden de partij de afgelopen jaren met 18 miljoen pond gespekt. In een op Twitter gepubliceerde open brief lieten ze weten dat het wegsturen van Johnson op moment „dom” zou zijn en spraken ze hun „onwrikbare steun” aan de premier uit.

Of de steun van de conservatieve Lagerhuisfractie op de langere termijn voldoende zal zijn, zal nog moeten blijken. Johnsons voorganger Theresa May behield in december 2018 bij dezelfde procedure de steun van twee derde van de fractie. Dat bleek op langere termijn echter niet voldoende om aan te blijven als premier. In de maanden daarna werd er vooral door Johnson en zijn kompanen hard aan haar stoelpoten gezaagd en May moest in juni aftreden. Zelfs ’Iron Lady’ Margaret Thatcher ondervond in 1990 dat het verlies van de steun van een groot deel van haar partij haar kwetsbaar maakte. Zij trad af toen bleek dat ze waarschijnlijk niet genoeg stemmen zou vergaren om haar rivaal Michael Hesseltine in de strijd om het partijleiderschap te verslaan.