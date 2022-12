Bende in België opgerold die Toyota's en Mazda's in Nederland stal voor Afrika

De dieven verborgen de buit in zeecontainers die via de haven van Antwerpen per schip naar Ghana werden vervoerd. De opgepakte verdachten, een 36-jarige Belg van Ghanese afkomst en een 48-jarige Belg, hadden daar contacten. Of de bende zich ook in Nederland had vertakt wil de politie niet kwijt, om het onderzoek niet te schaden. Dat onderzoek moet ook uitwijzen hoeveel auto's de dieven precies hebben bemachtigd.

De Belgische politie heeft een container onderschept met daarin een aantal gestolen Mazda's. De dieven kozen mogelijk vooral voor Japanse SUV's omdat die als degelijk bekendstaan, oppert de politie. Het helen van auto's uit West-Europa in Afrika is volgens hoofdcommissaris Patrick Willocx een lucratieve handel die met name rond grote havens als die van Antwerpen bloeit.

De politie deed verder op vijf plaatsen in Gent en het naburige Laarne huiszoeking. Daarbij werden een gestolen Volkswagen Polo en aanhanger gevonden.