Nijmegen geteisterd door rovende jonge asielzoekers uit veilige landen

Zo erkent burgemeester Hubert Bruls in De Gelderlander. Volgens het regionale dagblad kwamen er in december en januari bij de politie in Nijmegen 64 aangiften voor zakkenrollen binnen. De politie spreekt daarom van een forse piek. Tot nu toe werden er veertien aanhoudingen verricht. Daarbij ging het telkens om jonge asielzoekers zonder perspectief op een verblijfsvergunning.

Burgemeester Bruls legde bij vijf arrestanten een gebiedsverbod op. Dat houdt in dat zij zich voorlopig niet in het stadscentrum van Nijmegen mogen vertonen.

Listige trucs

De jonge asielzoekers gaan doordacht te werk. Ze vormen kleine groepjes en botsen tijdens hun rooftocht bijvoorbeeld tegen treinreizigers aan. In de nacht pikken ze bewust de dronken mensen uit het uitgaanspubliek. Ze omhelzen de slachtoffers vriendelijk en nemen vervolgens onbewust hun bezittingen af.

Van de veertien jonge mannen die werden aangehouden, bleken er acht te verblijven in opvangcentra Grave en Overloon. Zes hadden geen vaste woon- of verblijfplaats en reizen illegaal door Nederland. Een aantal bleek zelfs al eerder voor diefstal gepakt te zijn.

Het is geen nieuw gegeven dat asielzoekers uit veilige landen vaker voor overlast zorgen. In september van vorig jaar zat Harderwijk nog in zijn maag met een groep asielzoekers. Toen bleek dat in een jaar tijd het aantal misdrijven dat aan hen kon worden toegeschreven binnen de gemeente, verdubbelde. Volgens cijfers van de politie werden er in de eerste acht maanden van 2019 158 misdrijven gepleegd door bewoners van het azc in Harderwijk. Over heel 2018 waren dit er nog 88.

