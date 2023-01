Zorgen geuit tijdens herdenking Holocaust: ’Antisemitisme in de lelijkste vorm steekt de kop op’

De organisatie had van tevoren laten weten te hopen dat er veel mensen zouden komen naar de herdenking die voor het eerst na twee jaar coronabeperkingen weer toegankelijk was. Om een signaal af te geven tegen opkomend antisemitisme.

Dit jaar is het 78 jaar geleden dat het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.

De herdenking begon met een indrukwekkende stille tocht van het stadhuis naar het park.

Jodenhaat

Hierna was het woord aan Jacques Grishaver, voorzitter Nederlands Auschwitz Comité, die vertelde somber te zijn over de Jodenhaat die weer opsteekt en de toenemende intolerantie. „Het is om verdrietig van te worden.” Hij noemde de resultaten zorgelijk van het recente Amerikaanse onderzoek waaruit bleek dat een kwart van de Nederlandse jeugd twijfelt aan de Holocaust. En ruim een kwart weet niet dat Anne Frank in een concentratiekamp is vermoord. Het Nationaal Auschwitz Comité zal gaan pleiten over het verplicht opnemen van lessen over de Holocaust, zo liet hij weten.

Complottheorieën

Ook sprak hij ferme taal over de racistische uiting op de Erasmusbrug tijdens oud en nieuw. „Ik ben hier enorm van geschrokken en veroordeel dit in de sterkste bewoordingen”, aldus Grishaver in zijn toespraak. Hierin sprak hij ook zorgen uit over de ondermijning door de opkomende complottheorieën. „Nederland is een prachtig land waar iedereen mag zijn wie die is. Dat is een groot goed. Maar er zijn ook duistere krachten enkel uit op ondermijning en creëren van chaos. Het zijn diezelfde die zich verbinden met schunnige complottheorieën.”

Publiek bij het Spiegelmonument Nooit Meer Auschwitz tijdens de herdenking. Ⓒ ANP/HH

Halsema: naar Auschwitz

Ook burgemeester Femke Halsema van Amsterdam vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. „Antisemitisme in de lelijkste vorm steekt de kop op. Met complottheorieën bedoeld om dat te voeden.”

Ze gaf aan binnenkort met een groep jonge Amsterdammers naar Auschwitz te gaan. „We hebben in de stad het Namenmonument, het Anne Frank Museum, duizenden struikelstenen. En er komt een Nationaal Holocaust Museum. Maar het blijkt niet genoeg. De term Auschwitz Nooit Meer wordt niet diep genoeg beleefd.”

Na de toespraken was er een minuut stilte voor alle Holocaustslachtoffers. Ook werden bloemen gelegd.