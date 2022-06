Stikstofminister van alle kanten onder vuur: ’Nederlandse economie totaal platgelegd’

„De impact van het huidige stikstofbeleid is veel te groot”, stelt Willemien Meeuwissen-Dekker, initiatiefnemer van de motie die op het komende VVD-congres in stemming wordt gebracht. „Met één groot handgebaar wordt het platteland omver gemaaid”, stelt de fractievoorzitter van de VVD in de Drentse Provinciale Staten. „Dat kan zo niet.” Volgens haar moet het ’realistischer’ en ’zorgvuldiger’. Dat wordt nu al gesteund door zo’n 400 partijgenoten. „Ik geloof niet dat er eerder een zo breed ondersteunde motie is ingediend op ons congres.”

Van der Wal werd dinsdag in de Kamer al bevraagd over haar uitgelekte plannen. Vorige week werd bekend dat onder andere in De Peel en rond de Veluwe stikstofreducties tot 80 procent moeten worden gehaald. Van der Wal wil die cijfers nog niet bevestigen, maar geeft in de Kamer al aan dat ze het stikstofbeleid niet gaat afzwakken omdat maatschappelijke of politieke druk ontstaat.

„Ik heb geen keuze om de druk te weerstaan, dat moet”, verweert Van der Wal zich op haar beurt tegen de kritische Kamer. Ze erkent dat de gevolgen voor de sectoren in veel gebieden ’ingrijpend’ zijn, daarom heeft de coalitie 25 miljard euro gereserveerd voor de stikstofaanpak. Met dat geld zouden boeren kunnen worden verleid om te stoppen, hun bedrijf te verplaatsen of kan de overheid ze onteigenen. Tegen kritische partijgenoten, maar ook tegen boeren die opnieuw met demonstraties op het Malieveld in Den Haag dreigen, zegt Van der Wal: „We hebben geen enkele keuze.”

Rechter

In 2019 maakte de Raad van State gehakt van het oude stikstofbeleid dat volgens milieuclubs veel te vrijblijvend was. Sindsdien is het veel lastiger om bijvoorbeeld een bouwvergunning te krijgen. Het gaat om „een juridische uitspraak die klip en klaar is”, zegt Van der Wal. „We hebben ons jarenlang niet aan de afspraken gehouden. Dit is een beetje de dag waarvan we allemaal wisten dat-ie een keer zou komen”, aldus de bewindsvrouw. Wel stelt ze dat er op het congres ook moties worden ingediend die haar juist oproepen om de aanpak te ’versnellen’.

’Ramp’

Niet alleen in eigen gelederen, maar ook in de Tweede Kamer en bij boeren klinkt felle kritiek. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop spreekt over een ’aanstaande ramp’ voor de boerenstand. JA21-Kamerlid Derk Jan Eppink wil dat het kabinet een reparatiewet maakt op de wet natuurbescherming. Daarin staan doelen die volgens het Kamerlid niet haalbaar zijn. „Nu is de wet gewoon onuitvoerbaar omdat het de Nederlandse economie volledig platlegt. Daarom is er noodzaak om deze niet functionerende wet te repareren”, stelt Eppink. Tegelijkertijd klinkt binnen de coalitie ook gemor. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot eist voortvarendheid van het kabinet. „We hebben bestuurders met ballen nodig”, zegt hij, daarbij verwijzend naar provinciebestuurders die wat hem betreft aan de lat staan.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak meent dat het kabinet op ramkoers ligt met haar ingrijpende stikstofplannen. „Dit kan niet goed aflopen”, waarschuwt Van der Tak. Volgens hem dreigt Van der Wal rechtstreeks in te gaan tegen wat de Kamer haar heeft opgedragen. „De Kamer heeft per motie gevraagd om breder te kijken naar hoe de natuur ervoor staat om te bepalen wat rond natuurgebieden mogelijk is.” In plaats daarvan hangt Van der Wal volgens LTO haar beleid op aan de kritische depositiewaarde, dat is een maximale stikstofnorm per plantensoort in een natuurgebied. „Dit leidt tot zones waarin er niets meer mag. Dat valt niet te rijmen met het coalitieakkoord.”