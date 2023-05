Ook jongen (15) opgepakt voor gefilmde mishandeling Pijnacker: ’Zou je dat niet even oprapen?’

Eerder deze week zijn jongens van 13, 14 en 15 jaar uit Pijnacker aangehouden. De jongen van 13 is inmiddels naar huis gestuurd. De politie onderzoekt nog zijn betrokkenheid.

De man werd maandagmiddag geslagen toen hij zijn hondje Mamboo uitliet aan de Nobellaan. Hij raakte lichtgewond. Het slachtoffer zegt tegen Omroep West dat hij de jongens aansprak nadat zij meerdere blikjes op straat zouden hebben gegooid. „Zou je dat niet oprapen en doe je dat thuis ook?” vroeg hij, waarna het filmen en intimideren begon.

Bril kapot

Hij kreeg meerdere klappen en een trap. „Eind vorig jaar ben ik aan mijn hoofd geopereerd en daarom ben ik bang dat er misschien nu iets niet goed is. Ook is mijn bril is kapotgeslagen en dat vind ik echt onbeschoft”, vertelt de 73-jarige man, een voormalig vrachtwagenchauffeur, aan de omroep. „In mijn val kon ik nog net mijn hond ontwijken, maar hij is nog steeds erg geschrokken van wat ons is overkomen. Het is enorm bedreigend om zoiets mee te maken en ik begrijp gewoon niet hoe iemand tot zoiets in staat kan zijn.”

Burgemeester Björn Lugthart uitte woensdag zijn verontwaardiging over het incident. „Dat jongeren mensen belagen, mishandelen en dit ook nog eens trots filmen, dat gaat er bij mij niet in. In Pijnacker-Nootdorp moet iedereen veilig over straat kunnen lopen.”