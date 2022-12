Topdrukte bij wegenwacht door winterkou

Maandag en dinsdag dook de temperatuur ’s nachts ruim onder het vriespunt. In de nacht van maandag op dinsdag werd met min 7,6 graden Celsius in De Bilt de koudste nacht van dit jaar genoteerd. De pechhulp van de ANWB is door die kou vooral druk met accu’s en starthulpen die de geest geven. „Het gaat echt om kougerelateerde klachten”, aldus de woordvoerder.

Langer wachten

Door die drukte kan het zijn dat mensen wat langer moeten wachten voordat dat wegenwacht is gearriveerd, aldus de ANWB. Om de grote vraag bij te benen zijn extra mensen gezet. Volgens de woordvoerder gaat het onder meer om medewerkers die normaal gesproken op kantoor werken maar wel technische ervaring hebben. Ook is een bijscholing voor medewerkers van de pechdienst geschrapt vanwege de winterdrukte. „Dat geeft wel aan hoe druk het is.” Ook woensdag verwacht de ANWB nog topdrukte en zijn er extra mensen ingeschakeld.

Om autoproblemen door de kou te voorkomen, adviseert de ANWB onder meer om autoportieren voordat het gaat vriezen schoon te maken en in te vetten met vaseline, talkpoeder of siliconenspray. „Dat voorkomt dat er vocht tussen de portieren komt.” Ook raadt de pechhulp aan ruitenwissers goed schoon te maken zodat ijs minder goed aanhecht, ruiten met een antivriesdeken te bedekken en de auto niet op de handrem, maar in de versnelling te zetten bij het parkeren. „In de handremkabel kan vocht komen, dan kan die vastvriezen.”