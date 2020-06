Politie zoekt man die insteekt op 17-jarige in Amsterdam

Het incident gebeurde begin november. De ’normaal zo rustige’ Radioweg is dan ineens het decor van een grote vechtpartij, aldus AT5. Een bewakingscamera legt de onlusten vast.

„Op de beelden is te zien dat er veel jongeren op straat zijn en dat de situatie behoorlijk hectisch is. In die hectiek zien we opeens een onbekende man met een mes insteken op het achterhoofd van het slachtoffer”, zegt Marijke Stor van de Politie Amsterdam.

De 17-jarige moet naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen vallen mee. „Maar dat neemt niet weg dat het ontzettend heftig is om in je achterhoofd gestoken te worden, dit had veel erger kunnen aflopen”, aldus politiewoordvoerder Stor.

De politie zoekt de dader. Het gaat om een jongeman die rond de 18 jaar oud wordt geschat, een donkergetinte huidskleur heeft, een normaal postuur, en kort haar. Hij was die dag volledig in het zwart gekleed.