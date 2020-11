Politie deelt beelden van man die met pinpas bejaarde vrouw (90) naar casino gaat

De eigenaresse van de pinpas, een 90-jarige dame, werd afgelopen augustus opgenomen in het ziekenhuis in Leeuwarden. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Mevrouw had haar tas met daarin persoonlijke spullen bij zich op haar kamer.

Gestolen

Het is niet duidelijk hoe de portemonnee van de mevrouw uiteindelijk uit haar tas is verdwenen, maar op camerabeelden van het ziekenhuis was een onbekende man te zien. Wat wel duidelijk is is dat met de pinpas van de vrouw vervolgens een groot geldbedrag werd opgenomen bij een pinautomaat in Leeuwarden. Later is de man te zien op camerabeelden van het casino in Groningen waar hij meerdere keren geld opneemt.

Door de beelden van de verdachte vrij te geven hoopt de politie de man te vinden. Weet u meer? Neem dan contact op met de politie.