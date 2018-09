Vogelgriep kost miljoen Duitse vogels leven

Tot begin deze maand zijn 803.000 kippen, kalkoenen en eenden gedood op 78 boerderijen waar besmetting met het H5N8-virus was vastgesteld. Nog eens 254.000 dieren lieten tot midden vorige maand het leven op elf bedrijven die uit voorzorg werden geruimd.

De vogelgriepepidemie is in Duitsland nog niet geweken. Woensdag werd bekend dat in de laatste deelstaat die nog niet was getroffen, Saarland, ook een besmetting is vastgesteld. Dit type vogelgriep is zeer besmettelijk voor vogels, maar ongevaarlijk voor de mens.