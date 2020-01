Stel geeft jawoord terwijl vulkaan Mount Taal uitbarst op Filipijnen

Chino Vaflor en Kat Boutista Palomar wisten niet dat de uitbarsting eraan zat te komen. „Tijdens de voorbereidingen zagen we echter plots rook opstijgen uit de berg”, aldus de fotograaf op de bruiloft, Randolf Evan.

Later die middag kwam de waarschuwing dat iedereen die binnen een straal van vijftien kilometer van de vulkaan woont, hun woning moest verlaten. Vaflor en Boutista Palomar besloten om de mooiste dag van hun leven niet te laten verpesten, ondanks dat het feest op minder dan tien kilometer van de Mount Taal was. „Mensen voelden zich veilig omdat het feest op hoger gelegen grond plaatsvonden. Iedereen bleef kalm, ook al voelden we op een gegeven moment het as op onze kleren komen.”

Niemand op de bruiloft raakte gewond. De Mount Taal wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Tot op heden zijn 35 uitbarstingen bekend, die hebben geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers.