Tweede Kamer debatteert over spoedwet in avondklokzaak

Verslaggever Inge Lengton is bij het debat aanwezig. Volg het debat via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 12.30 uur).

„We zijn een avondklok ingerommeld”, zegt PVV-leider Wilders. „Het is een totale afgang, wat een mokerslag voor de geloofwaardigheid van het kabinet en de avondklok”, vindt de oppositieleider. Wilders is woest over het feit dat er plotseling heel snel een nieuw wetsvoorstel ligt. „Rutte regelt alleen zijn eigen ellende met spoed.” Voor het debat probeerde Kamerlid Van Kooten het onderwerp controversieel te verklaren, waardoor het debat niet gevoerd zou kunnen worden. Maar een meerderheid van de Kamer wil wél over de spoedwet debatteren.

Er klinkt meer kritiek vanuit de Kamer. SGP-leider van der Staaij kraakt vooral de route die door het kabinet is gekozen. „Waarom is er niet gelijk gekozen voor deze route met de coronawet?”

Haast is voor het demissionaire kabinet geboden. Tot op het laatste moment was het afgelopen dinsdag onduidelijk of de avondklok nog in werking zou treden. De rechter veegde de maatregel eerder die dag van tafel. Maar het gerechtshof in Den Haag besloot nog diezelfde dag, vlak voor het ingaan van de spertijd, de werking van die uitspraak op te schorten tot de uitspraak in hoger beroep.

Ⓒ ANP

Met de behandeling van de spoedwet probeert het kabinet zich in te dekken tegen een eventuele nieuwe tik in hoger beroep. De inhoud van het wetsvoorstel komt in grote lijnen overeen met het artikel van de spoedwet dat eerder door het kabinet werd gebruikt om de avondklok mogelijk te maken. Uit de tekst van het voorstel blijkt dat het repareren centraal staat, uit angst dat de avondklok door de rechter definitief van tafel wordt geveegd.

„De regering vindt het vervallen van de avondklok met het oog op de bestrijding van de epidemie ongewenst. Dit wetsvoorstel voorziet daarom in een afzonderlijke wettelijke grondslag voor het instellen van een avondklok.” Nog altijd ontbreekt de onderbouwing dat de avondklok als losstaande maatregel werkt om het virus te bestrijden. Nieuw hard bewijs daarvoor is er niet.

Het hoger beroep dient vrijdag, waarschijnlijk komt de uitspraak een paar dagen later. De uitspraak van afgelopen dinsdag is in elk geval een een kras op het blazoen van het kabinet. Behalve kritiek op het gebruik van de noodwet worden er vraagtekens gezet bij de wankele onderbouwing. De Eerste Kamer behandelt de spoedwet vrijdagochtend.