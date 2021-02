Tweede Kamer ook na uitglijder achter avondklok, Rutte ziet ’weinig ruimte’ voor versoepeling

Verslaggever Inge Lengton is bij het debat aanwezig. Volg het debat via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 12.30 uur).

Geen van de Kamerleden had een goed woord over voor de manier waarop de spertijd aanvankelijk is geregeld. Maar een ruime meerderheid lijkt zich toch achter het demissionaire kabinet te scharen, werd donderdag duidelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer. Met de steun van SP, PvdA en 50PLUS en coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, heeft het kabinet in de Eerste Kamer ook een meerderheid. De senaat debatteert vrijdag over de spoedwet.

Er klonk ook harde kritiek. Oppositieleider Wilders vindt dat Nederland ’een avondklok is ingerommeld’. Wilders is woest over het feit dat er plotseling heel snel een nieuw wetsvoorstel ligt. „Rutte regelt alleen zijn eigen ellende met spoed.” Voor het debat probeerde het zelfstandige Kamerlid Van Kooten het onderwerp controversieel te verklaren, waardoor het debat niet gevoerd zou kunnen worden. Maar een meerderheid van de Kamer wil wél over de spoedwet debatteren.

’Enorme blunder’

SGP-leider van der Staaij kraakt vooral de route die door het kabinet is gekozen. „Waarom is er niet gelijk gekozen voor deze route met de coronawet?” FVD-Kamerlid Van Haga noemt het ’een enorme blunder’ dat de rechter de juridische basis van tafel kon vegen. Bij coalitiepartij VVD wordt toegegeven dat de SGP hier al voor waarschuwde. „De vraag die de SGP toen al stelde, ligt nu op tafel”, zegt VVD-Kamerlid Van Wijngaarden. „Maar we moeten niet hulpeloos toekijken wat de rechter doet.”

SP-Kamerlid Hijink vindt dat de aanpak van het demissionaire kabinet niet deugt. „Het kabinet doet de laatste weken erg haar best om draagvlak te verspelen. Te vaak zien wij dat het mis gaat door nalatigheid. De SP is van mening dat het zo niet kan.” Ook PvdA-Kamerlid Kuiken vindt dat het vertrouwen is aangetast. „We willen zeker weten dat dit voorstel standhoudt, anders is het echt een blamage.”

D66-Kamerlid Groothuizen noemt de situatie ’een juridische spaghetti’, omdat rechterlijke uitspraken en wetstrajecten door elkaar lopen. Hij haalde, net als SP’er Hijink, aan dat het pijnlijk is dat een minister die beweert in een ketel met rechtsstatelijkheid te zijn gevallen, de verkeerde juridische weg heeft gekozen.

Maximaal drie weken

Het CDA benadrukt nog maar eens voor een avondklok te zijn. „Wij gaan liever om negen uur ’s avonds naar bed dan dat de scholen weer dicht moeten, in dat opzicht vinden wij het proportioneel”, zegt CDA-Kamerlid Van Dam. Overigens staat helemaal niet vast dat dat het gevolg zou zijn van het afschaffen van de avondklok. CDA en D66 dienen een voorstel in om de avondklok maximaal drie weken te laten duren.

Premier Rutte blijft bij het standpunt dat er nu wel degelijk een goede juridische basis is voor de avondklok. „Daarom ook ons hoger beroep.” De achtervang is volgens hem nodig voor de zekerheid. „Die absolute duidelijkheid willen we geven omdat we in een ernstige pandemie zitten.” Rutte zei tijdens het debat ’weinig ruimte’ te zien voor versoepeling vanaf 2 maart, als de lockdown afloopt.

Haast is voor het demissionaire kabinet geboden. Tot op het laatste moment was het afgelopen dinsdag onduidelijk of de avondklok nog in werking zou treden. De rechter veegde de maatregel eerder die dag van tafel. Maar het gerechtshof in Den Haag besloot nog diezelfde dag, vlak voor het ingaan van de spertijd, de werking van die uitspraak op te schorten tot de uitspraak in hoger beroep.

Met de behandeling van de spoedwet probeert het kabinet zich in te dekken tegen een eventuele nieuwe tik in hoger beroep. De inhoud van het wetsvoorstel komt in grote lijnen overeen met het artikel van de spoedwet dat eerder door het kabinet werd gebruikt om de avondklok mogelijk te maken. Uit de tekst van het voorstel blijkt dat het repareren centraal staat, uit angst dat de avondklok door de rechter definitief van tafel wordt geveegd. Nog altijd ontbreekt de onderbouwing dat de avondklok als losstaande maatregel werkt om het virus te bestrijden. Nieuw hard bewijs daarvoor is er niet.

Het hoger beroep dient vrijdag, waarschijnlijk komt de uitspraak een paar dagen later. De uitspraak van afgelopen dinsdag is in elk geval een een kras op het blazoen van het kabinet. Behalve kritiek op het gebruik van de noodwet worden er vraagtekens gezet bij de wankele onderbouwing. De Eerste Kamer behandelt de spoedwet vrijdagochtend.