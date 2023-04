Kabinet gaat levensbeëindiging jonge kinderen mogelijk maken

Op dit moment is levensbeëindiging voor kinderen tot twaalf jaar nog niet mogelijk, en daarmee vormt deze specifieke leeftijdscategorie een ‘hiaat’ in de regelgeving. Voor kindjes tot en met het eerste levensjaar is dit wél geregeld, en vanaf het twaalfde jaar geldt euthanasiewetgeving, waarbij sprake is van ‘zelfbeschikking’. Op verzoek van kinderartsen had het vorige kabinet Rutte al om een advies gevraagd over kinderen tot twaalf jaar.

Naar verwachting zullen jaarlijks zo’n vijf kinderen per jaar in aanmerking komen voor de nieuwe regeling. Het gaat dan om kinderen waarbij stervensbegeleiding en pijnbestrijding in de laatste levensfase onvoldoende soelaas biedt. Ook kan het zijn dat een kind in een bijna continue epileptische aanval verkeert.

Instemmen

Voordat tot levensbeëindiging wordt overgegaan moeten beide ouders en twee artsen instemmen met de levensbeëindiging. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat het kind niet in staat zijn zelf aan te geven wat het wil.

Plannen rondom levensbeëindiging en andere medisch-ethische kwesties liggen doorgaans gevoelig in de Tweede Kamer en in de coalitie, onder meer christelijke partijen hebben zich in het verleden vaak verzet tegen dergelijke wetgeving. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU hebben afgesproken dit soort onderwerpen als ’vrije kwestie’ te beschouwen.

